Уникальную операцию новорожденному провели свердловские врачи

Критический порок сердца бы выявлен у малыша внутриутробно, поэтому мама дохаживала его под присмотром врачей в Областном перинатальном центре. Такой диагноз требует проведения операции в первые часы и дни жизни.
После рождения малыша поместили в реанимацию с тяжелой кислородной недостаточностью, у него была диагностирована транспозиция магистральных сосудов. Медики приняли решение об экстренном оперативном лечении в отделении детской кардиохирургии СОКБ № 1.
Спустя 10 часов после рождения врачи провели операцию, подключив младенца к аппарату искусственного кровообращения. Технически операция по обмену местами магистральных сосудов была очень сложной, но врачам удалось спасти ребенка.
Малышу пришлось находиться и в отделении патологии новорожденных, сейчас он с мамой выписаны домой, сообщает Минздрав Свердловской области.
Напомним, в июне 2021 года врачи ОДКБ впервые вылечили ребенка с помощью разряда тока. Малыш был рожден с нарушением ритма сердца.