Свалки, тяжелые металлы и кишечные палочки: чем «богата» тагильская земля

Ежегодно почву в Нижнем Тагиле проверяют на соответствие социально-гигиеническим требованиям. Для этого в разных районах города определены 18 точек. И ежегодно в тагильской почве фиксируют превышения содержания тяжелых металлов и кишечных палочек.

В 2017 году в ходе проведения социально-гигиенического мониторинга отобрано 18 проб почвы. В объеме проведенных исследований 9,1% (по показателям) не соответствуют установленным требованиям. Превышения фиксируются по показателям: Бенз (а)пирен, Индекс БГКП (Бактерии группы кишечной палочки — прим.ред.), Марганец, Медь, Мышьяк, Никель, Цинк, сообщил редакции TagilCity.ru заместитель главного санитарного врача в городе Нижний Тагил Юрий Огнев.

Бензапирен — вещество первого класса опасности, образуется при сгорании углеводородного жидкого, твёрдого и газообразного топлива. В организм может поступать через кожу, органы дыхания, пищеварительный тракт. Опыты на животных с применением бензапирена дали появление злокачественных опухолей. Вещество является канцерогеном.

Тяжелые металлы (в том числе медь, цинк, марганец) накапливаются в различных органах человека, а также могут необратимо влиять на его системы (костную, нервную). Никель и его соединения токсичны, канцерогенны. Попадают в почву такие вещества как из выхлопных газов, так и в результате деятельности предприятий.

Бактерии группы кишечной палочки являются показателями фекального загрязнения, что связано как с наличием в городе безнадзорных собак, так и с несоблюдением тагильчанами правил выгула собак.

По итогам лабораторных исследований проб почвы за три года, санитарные врачи говорят о снижении количества показателей, не соответствующих установленным требованиям. С 2017 года и 9,1% превышения показатели понижались до 6,9% в 2018 году и 4,4% в 2019 году.

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В случае с безнадзорными животными в городе организованы отлов и размещение собак в специальных условиях. Однако и здесь тагильчане регулярно нарушают городские правила, подкармливая бродячих собак и кошек или оставляя еду на улице. Зоозащитники в свою очередь призывают владельцев стерилизовать своих животных, чтобы не увеличивать популяцию бездомных зверей.

Лицо, осуществляющее выгул животного, обязано принять меры по уборке объектов благоустройства от загрязнения экскрементами животного,говорится в Правилах благоустройства территории города Нижний Тагил.

Кроме того, в 2019 году Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры выявлены 10 несанкционированных свалок. Пяти собственникам земельных участков прокуратура направила исковые заявления, о необходимости ликвидации 232 тонн мусора на еще 5 свалках был проинформирован региональный оператор «Рифей». Также в течение 2017–2019 годов НТМПП фиксировала нарушения при складировании снега — на полигоны попадали и твердые коммунальные отходы.

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Проблему с мусором и стихийными свалками постепенно должна решать экологическая реформа. Чтобы предотвратить их образование в Нижнем Тагиле началось строительство строительство новых контейнерных площадок. С тем мусором, который уже накопился в городе вне полигонов, начали разбираться надзорные органы, муниципалитет и регоператор «Компания «Рифей».

За год на территории Северного АПО-1 Свердловской области «Рифей» ликвидировал 214 стихийных свалок, а объем вывезенных отходов со свалок составил более 14 тысяч кубометров. В общей сложности была очищена территория площадью около одного гектара.

По данным «Рифея», объемы вывозимых отходов с несанкционированных свалок увеличились уже на 14%. Всего по Нижнему Тагилу на данный момент официально зарегистрированы 271 стихийная свалка.

Выявление, обследование и пополнение реестра ведется регоператором в постоянном режиме, говорят в «Рифее».

5 Тагильчане собрали 270 мешков мусора во время субботника на Муринских прудах Фото В рамках экологического марафона «Чистые берега Урала» жители Нижнего Тагила приняли участие в субботнике на Муринских прудах. Организатором мероприятия выступила «Компания «РИФЕЙ», сообщает пресс-служба регоператора.

Но, как показала практика, даже если убрать свалку, это не станет гарантией того, что на прежнем месте снова не появится гора мусора.

К сожалению, в нашей практике есть случаи, когда после уборки мусор появляется на том же месте снова. Администрация Нижнего Тагила и регоператор предпринимают меры, чтобы исключить вероятность повторного образования свалок,рассказывают в пресс-службе «Рифея».

Добавим, что следить за чистотой территории и не допускать образование стихийных навалов мусора на своей земле должен собственник территории. Если несанкционированная свалка все же образовалась, то для ее ликвидации владелец участка может привлечь любую компанию, имеющую лицензию на данный вид работ.

Экологическую реформу обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Нижнем Тагиле, как и почти во всей России, встретили с неодобрением и прозвали «мусорной». Согласно ей, тагильчанам полагается платить за вывоз ТКО напрямую регоператору «Рифей», по тарифу, который установила Региональная энергетическая комиссия — ежемесячно по 117 рублей (для многоквартирных домов) и 132 рубля (в частном секторе). Стоимость рассчитывали по норме потребления: в Нижнем Тагиле на уровне 2,028 кубометров мусора с человека в год. В 2020 году ожидается подорожание услуги до 125 рублей для многоквартирных домов и до 140 рублей для частного сектора.

Мусор с территории Нижнего Тагила размещается на двух полигонах для ТКО. Из Ленинского и Тагилстроевского районов отходы везут на полигон на Кушвинском тракте площадью 10,2 га (обслуживает ООО «Тагилспецтранс»). ТКО из Дзержинского района размещаются на полигоне вблизи села Покровское (обслуживает ООО «Элис»). Мощности полигонов находятся уже на исходе. По данным мэрии, наполненность первого полигона составляет порядка 82-83%, второго — порядка 68-69%.

Сейчас мусор, который выбрасывают тагильчане, вторую жизнь не получает: раздельный сбор мусора не только не популярен, но и не имеет особого смысла, поскольку содержимое всех контейнеров идёт в итоге на одни и те же полигоны. Но реформа ТКО подразумевает внедрение современных технологий обращения с мусором появятся в городе в ходе реформы: уже весной 2020 года будет готов проект мусоросортировочного завода. Планируется, что его построят в 2021 году рядом с уже действующим полигоном ТКО на Кушвинском тракте — это место выбрали, чтобы не увеличивать нагрузку на городскую экологию.

Проект подразумевает, что вторую жизнь получит полезное вторсырьё: стекло, пленка, бумага, металл. Но кроме того, мусор содержит в себе и опасные отходы: батарейки и аккумуляторы, а также энергосберегающие лампы и медицинские термометры. Их нельзя выкидывать с обычным мусором, а нужно сдавать в специализированные пункты приема.

Согласно проекту, завод будет заниматься сортировкой ТКО на семь фракций вторсырья, производить технологический грунт для рекультивации полигона, а также RDF-топливо, которое извлекается из оставшихся после сортировки отходов. Таким образом, по данным главного инженера проекта завода Кирилла Андрюшина, доля переработки ТКО возрастет до 60%. Мощность комплекса — не менее 185 тысяч тонн ТКО в год. Срок эксплуатации предприятия составит не менее 25 лет.

Осенью 2019 года тагильчанам было предложено разместить завод по сортировке мусора дальше от садов, в рамках уже согласованного участка земли вблизи Рогожино. Но на слушаниях общественники выступили против. Как позже пояснили в «Облкоммунэнерго», вероятно, не все верно поняли суть обсуждаемого вопроса, решив, что голосование идет за перенос завода на другой земельный участок, вне Кушвинского полигона.