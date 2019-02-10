Девять человек пострадали в ДТП из-за снегопадов в Свердловской области
Сегодня, 10:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Более 100 ДТП произошло в Свердловской области по причине снегопадов. В них пострадали 9 человек.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Свердловской области произошло более 100 ДТП, 55 из которых – в Екатеринбурге. В авариях пострадали девять человек.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что во время снегопада водителям необходимо помнить о соблюдении скоростного режима и дистанции до впередиидущего автомобиля.
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