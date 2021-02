Первый регион в России отменил обязательный масочный режим

С 12 февраля в Удмуртии отменяется обязательный масочный режим, требование будет носить рекомендательный характер.

Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер,сказал во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов. По его словам, пока нельзя говорить о том, что коронавирус побежден, однако ряд ограничений уже можно снять или ослабить. При этом он попросил граждан поберечься и все-таки использовать маски в общественных местах и транспорте. Глава Удмуртии отметил, что продавцы за прилавками магазинов должны находиться в масках. Также в регионе с 10 февраля снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров, разрешат посещать спортивные мероприятия с наполняемостью зала 50%. Максимальное количество гостей на торжественной регистрации брака увеличивается до 20 человек. Суточный прирост заразившихся COVID-19 в Удмуртии стал снижаться с конца января. По данным на 10 февраля в регионе число заболевших за сутки составило 98 человек. В ноябре 2020 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что масочный режим введен во всех регионах страны. Напомним, в Свердловской области также снижается суточная заболеваемость коронавирусом. 9 февраля впервые с ноября 2020 года в регионе было зарегистрировано менее 300 случаев заболевания, за сутки инфекцию выявили у 289 свердловчан. На Урале впервые с ноября 2020 года выявлено менее 300 случаев COVID-19 за сутки

