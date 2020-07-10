«Как в Черноисточинске»: жители поселка под Нижним Тагилом жалуются на цветение пруда
В водоеме поселка Уралец под Нижним Тагилом появились сине-зеленые водоросли. На это жалуются местные жители, сообщает ТК «Телекон».
По словам жителей поселка, ранее в Тринадцатом пруду вода всегда была чистой, в этом году впервые она зацвела. Они говорят, что в Висиме наблюдается похожая картина. Способствует активному росту цианобактерий обмеление водоёмов и установившаяся жаркая погода.
Скоро у нас будет как в Черноисточинске! говорят жители Уральца.
Глава местной администрации Дмитрий Кравченко рассказал, что совместно с экологами был проведен осмотр водоема, но цианобактерий не обнаружили. На следующей неделе администрация Уральца планирует обратиться в центр экологического мониторинга и контроля с просьбой прояснить ситуацию с появлением водорослей в водоеме.
8 июля активисты вновь сообщили о цветении воды на Черноисточинском пруду, который является источником питьевой воды для тагильчан. Эколог Андрей Волегов рассказал TagilCity.ru, что именно жара способствует размножению сине-зеленых водорослей и это нормальный природный процесс.