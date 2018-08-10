Мэрия Нижнего Тагила объявила открытый конкурс на «водную концессию»
Мэрия Нижнего Тагила объявила о проведении конкурса на право заключения 14-летней концессии по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища.
Объектами соглашения станут станции подготовки питьевой воды «Западная» и «Южная»: их реконструируют и оснастят современным оборудованием. Затраты концессионера составят порядка 12 миллионов рублей.
Строительство «Западных» очистных сооружений канализации будут выполняться в три очереди. По всем объектам стройка завершится к концу 2026 года. Участки земли, где будут размещены созданные объекты, будут предоставлены победителю открытого конкурса в аренду. Муниципалитет выплатит концессионеру с 2021 по 2030 год более 16 млрд рублей. Недополученные средства будут возмещены из бюджета области.
В 2017 году проект и его реализацию инициировала «Уральская-водная компания» российско-венгерского сотрудничества. Затем к борьбе за концессию присоединилась «Объединенная теплоснабжающая компания», поэтому мэрия города объявила конкурс на заключение концессионного соглашения.