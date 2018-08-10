Мэрия Нижнего Тагила объявила открытый конкурс на «водную концессию»

Строительство «Западных» очистных сооружений канализации будут выполняться в три очереди. По всем объектам стройка завершится к концу 2026 года. Участки земли, где будут размещены созданные объекты, будут предоставлены победителю открытого конкурса в аренду. Муниципалитет выплатит концессионеру с 2021 по 2030 год более 16 млрд рублей. Недополученные средства будут возмещены из бюджета области.