Каждый день работы с больными коронавирусом медикам при исчислении стажа будет засчитываться за два, пишет «Новые известия».

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, данная норма будет введена «задним числом», то есть с 1 января до конца сентября 2020 года. Соответствующее постановление уже было подписано. Напомним, на сегодняшний день число зараженных коронавирусом в России составляет более 892,6 тысяч человек, из них 696,7 человек выздоровели, еще 15 тысяч скончались.

