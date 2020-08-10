Свердловская область находится на втором месте по числу заражений COVID-19 за сутки

Так, на первом месте и по летальности, и по смертности на первое место вышла Москва. За сутки там зарегистрировано 694 новых случая заболевания, а также 13 летальных случаев.
На второе место вышла Свердловская область. В регионе за сутки было подтверждено 179 случаев заражения, а также 10 летальных случаев.
По заболеваемости и летальности за сутки регион обогнал даже Санкт-Петербург, в котором зарегистрировано 157 новых случаев коронавируса за сутки, а также семь летальных случаев.
В общей сложности в Свердловской области выявлено 22 446 случаев, из них 18 560, еще 337 скончались.