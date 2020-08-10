Свердловская область находится на втором месте по числу заражений COVID-19 за сутки

Свердловская область находится на втором месте по числу заражений COVID-19 за сутки

10 августа, 18:23Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
За минувшие сутки Свердловская область оказалась на втором месте по заболеваемости, а также смертности от коронавируса.

Так, на первом месте и по летальности, и по смертности на первое место вышла Москва. За сутки там зарегистрировано 694 новых случая заболевания, а также 13 летальных случаев.

На второе место вышла Свердловская область. В регионе за сутки было подтверждено 179 случаев заражения, а также 10 летальных случаев.

По заболеваемости и летальности за сутки регион обогнал даже Санкт-Петербург, в котором зарегистрировано 157 новых случаев коронавируса за сутки, а также семь летальных случаев.

В общей сложности в Свердловской области выявлено 22 446 случаев, из них 18 560, еще 337 скончались.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
смертностьзаболеваемостькоронавируспандемия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Лучшее за
неделю
месяц
Власти Свердловской области рассказали о переходе на третий этап снятия ограничений
Названы вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей в Нижнем Тагиле
В Свердловской области школьникам разрешат не надевать маски
В Свердловской области объявили предупреждение о НМУ
«Народная» оппозиция. Кто может повести тагильчан на массовые протесты?
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb