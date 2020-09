В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки подтверждено еще восемь случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности число выявленных случаев инфекции с начала пандемии составляет 1634. В Свердловской области за сутки зарегистрировано 126 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 26 527 человек. Из больниц после лечения выписаны 59 человек. Всего вылечившихся насчитывается 20 539 человек. Кроме того, подтверждено 14 летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 509 свердловчан.

