За нарушение «ковидного» режима тагильчане получили штрафы на девять миллионов рублей

За нарушение «ковидного» режима тагильчане получили штрафы на девять миллионов рублей

Сегодня, 22:17Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле из-за нарушения ограничений, вызванных пандемией COVID-19, на горожан составили протоколы, общая сумма которых составляет девять миллионов рублей. Этот вопрос администрация города обсудила на сегодняшнем заседании.

В общей сложности, с 26 октября по 9 декабря, Роспотребнадзор проверил, как соблюдаются «ковидные» ограничения в 461 торговом предприятии, 22 банках, 2 кинотеатрах и 41 аптеке, сообщает v-tagile.ru.

Было составлено 447 протоколов о нарушениях противоэпидемических мер на сумму 8 миллионов 760 тысяч рублей. В ходе этих мероприятий мы организовали 313 эпидемиологических расследований,рассказал заместитель начальника Нижнетагильского территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев.

Также специалисты управления промышленной политики и развития предпринимательства провели рейды по местам общепита и посетили общественный транспорт.

Напомним, 11 ноября стало известно, что на уральских горячих источниках «Баден-Баден» Роспотребнадзор выявил нарушения «антиковидных» норм. В ходе проведения проверочных внеплановых мероприятий было установлено, что компания нарушает санитарные правила и гигиенические нормативы.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
штрафызаседаниеНижний Тагилкоронавирусмасочный режим
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы