В воздухе Нижнего Тагила за два года на 50% увеличилась концентрация бензапирена

В воздухе Нижнего Тагила на 50% увеличилась концентрация бензапирена относительно 2018 года. Также на 18% увеличился уровень запыленности города за 2015–2019 годы. Соответствующие данные опубликовал Росгидромет.

Отмечается, что в большей части городов УрФО концентрация вредных веществ в воздухе превышает допустимые показатели ПДК. В результате в 13 населенных пунктах УрФО хотя бы один показатель на регулярной основе превышает допустимое значение. Пять городов, включая Екатеринбург, находятся на территории Свердловской области. Эксперты подчеркнули, что в трех городах округа отмечается высокий уровень загрязнения атмосферы. В двух населенных пунктах ПДК минимум по одному веществу превышается более чем в десять раз. В Магнитогорске в 2019 году зафиксировали превышение ПДК по выбросам свинца в десять раз. Также в список городов, имеющих высокий уровень загрязнения атмосферы, вошли Курган и Каменск-Уральский. Напомним, редакция TagilCity.ru ежедневно проводит замеры воздуха газоанализатор и выявляет наличие пяти веществ-загрязнителей в атмосфере Нижнего Тагила. Мы собрали подборку главных эко-событий в Нижнем Тагиле за 2020 год. Как выяснилось, больше половины времени жители города дышат воздухом, в котором превышена концентрация вредных веществ. Независимые замеры, кислотные реки и фекальные воды: эко-итоги года в Нижнем Тагиле

