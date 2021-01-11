В воздухе Нижнего Тагила за два года на 50% увеличилась концентрация бензапирена

В результате в 13 населенных пунктах УрФО хотя бы один показатель на регулярной основе превышает допустимое значение. Пять городов, включая Екатеринбург, находятся на территории Свердловской области. Эксперты подчеркнули, что в трех городах округа отмечается высокий уровень загрязнения атмосферы. В двух населенных пунктах ПДК минимум по одному веществу превышается более чем в десять раз.