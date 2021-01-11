В воздухе Нижнего Тагила за два года на 50% увеличилась концентрация бензапирена

Отмечается, что в большей части городов УрФО концентрация вредных веществ в воздухе превышает допустимые показатели ПДК.
В результате в 13 населенных пунктах УрФО хотя бы один показатель на регулярной основе превышает допустимое значение. Пять городов, включая Екатеринбург, находятся на территории Свердловской области. Эксперты подчеркнули, что в трех городах округа отмечается высокий уровень загрязнения атмосферы. В двух населенных пунктах ПДК минимум по одному веществу превышается более чем в десять раз.
В Магнитогорске в 2019 году зафиксировали превышение ПДК по выбросам свинца в десять раз. Также в список городов, имеющих высокий уровень загрязнения атмосферы, вошли Курган и Каменск-Уральский.
Напомним, редакция TagilCity.ru ежедневно проводит замеры воздуха газоанализатор и выявляет наличие пяти веществ-загрязнителей в атмосфере Нижнего Тагила. Мы собрали подборку главных эко-событий в Нижнем Тагиле за 2020 год. Как выяснилось, больше половины времени жители города дышат воздухом, в котором превышена концентрация вредных веществ.