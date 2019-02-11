Екатеринбуржцы привели детей в мэрию в знак протеста против ограничительных мер

Утром 11 февраля несогласные с ограничительными мерами жители Екатеринбурга привели своих детей в здание администрации. Собравшиеся граждане заявили о том, что права их детей на доступное образование нарушены. Повышенный уровень заболеваемости, по их мнению, – не повод держать детей дома.

Родители считают, что данный запрет уместен лишь в случае с корью, ведь прививку против данного заболевания разрешается поставить в любой момент. Тогда как прививку против гриппа в разгар сезонной инфекции ставить опасно.