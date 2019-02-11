Екатеринбуржцы привели детей в мэрию в знак протеста против ограничительных мер
Жители Екатеринбурга в протест против запрета на посещение школ и детских садов детьми, у которых нет прививки от гриппа, привели их в мэрию Екатеринбурга.
Утром 11 февраля несогласные с ограничительными мерами жители Екатеринбурга привели своих детей в здание администрации. Собравшиеся граждане заявили о том, что права их детей на доступное образование нарушены. Повышенный уровень заболеваемости, по их мнению, – не повод держать детей дома.
Родители считают, что данный запрет уместен лишь в случае с корью, ведь прививку против данного заболевания разрешается поставить в любой момент. Тогда как прививку против гриппа в разгар сезонной инфекции ставить опасно.
Граждане обратились в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой установить законность ограничительных мер. Представители прокуратуры сообщили Е1.ru, что прививка от гриппа входит в национальный календарь прививок. Подписывая отказ от вакцинации, родители берут ответственность на себя. При этом их предупреждают, что в период действия ограничительных мер их дети не смогут посещать школу или детский сад. Также, согласно законодательству, даже угроза эпидемии является достаточным основанием для введения ограничительных мер.