Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Екатеринбуржцы привели детей в мэрию в знак протеста против ограничительных мер
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
B38f0527421b08613eaf132a21af26c0215e5b733 700

Екатеринбуржцы привели детей в мэрию в знак протеста против ограничительных мер

11 февраля, 17:29Здоровье и экологияФото: Е1.ru
Читайте
также
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?
Холодная медицина, горячие чиновники и большие планы: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: конкурс короткометражек, Фрэнк Синатра и письма о Пушкине