Синоптики Свердловской области объявили предупреждение о смоге.

Оно действует с 10 февраля с 20.00 по 12 февраля до 20.00. На территории региона ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Из-за этого метеорологи объявили НМУ первой степени опасности, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС». Напомним, сегодня, 11 февраля, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов до -42 градусов. Жителям региона следует соблюдать меры безопасности. На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за 42-градусных морозов

