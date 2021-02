Еще у 15 человек в Нижнем Тагиле за сутки с 10 по 11 февраля был выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Так, в городе с начала пандемии инфекция была подтверждена у 4440 человек. В Свердловской области за прошедшие сутки подтверждено 284 случая заболевания коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии выявлено 73 948 случаев заражения. Количество выздоровевших достигло 66 734 человека, из них выписаны из больниц за последние сутки — 294 человека. Также зарегистрировано 12 летальных случаев. Всего от инфекции скончались 2183 человека.

