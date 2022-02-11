Эфир эко-конференции в Нижнем Тагиле пройдет в группе TagilCity ВКонтакте 11 февраля

Онлайн-трансляция круглого стола о проблемах загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле смотрите 11 февраля в группе TagilCity.ru ВКонтакте. После многочисленных обращений в редакцию мы приняли решение провести прямой эфир выступлений спикеров. Также эксперты ответят на самые острые вопросы читателей.

На конференцию «Экопросвет. Повышение экологической активности населения» приглашены эксперты из разных городов России, в которых также остро стоит проблема с выбросами предприятий. У общественников в Москве, Омске, Челябинске и Стерлитамаке есть свой опыт эко-активизма, которым они готовы поделиться с жителями Нижнего Тагила. С 9.00 начнутся замеры воздуха в четырех районах Нижнего Тагила. Работать будут два газоанализатора, один из приборов принадлежит редакции TagilCity.ru - организатору данного мероприятия. Круглый стол состоится с 14.00 до 17.00. Из-за эпидемиологической ситуации на мероприятии очно смогут присутствовать только эксперты. Однако все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию в группе редакции в соцсети ВКонтакте. Начало 11 февраля в 14.00. Также текстовые трансляции самых важных фактов с замеров и конференции читайте в нашем аккаунте в Instagram и в официальном telegram-канале. Напомним, во время конференции вы можете задавать вопросы, касающиеся экологии Нижнего Тагила, по номеру +7 (965) 510-42-42 (WhatsApp, Telegram, Viber) или в комментариях к прямому эфиру.

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