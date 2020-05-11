В Свердловской области число зараженных COVID-19 достигло почти две тысячи человек
Сегодня, 13:07Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области, за последние сутки в регионе подтверждено еще 108 случаев заражения инфекцией.
Сюжеты: Коронавирус
Так, новые случаи выявлены в 21 городе. В частности, это Екатеринбург, Артемовский, Кушва, Нижний Тагил, Красноуфимск и другие.
Кроме того, по статистике еще четыре человека являются жителями других регионов. В частности, они относятся у группе, изолированной в санатории в Камышловском районе.
Общее количество заболевших в регионе составляет 1952 человека.
При этом, отмечается, что 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии и еще 37 — в состоянии средней тяжести.
Из больниц выписано по выздоровлению еще 40 человек. Общее количество вылечившихся составляет 390.
В России за сутки зарегистрировано более 11,4 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Общее число заражений составляет больше 221 тысячи человек.
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