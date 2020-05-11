В Свердловской области число зараженных COVID-19 достигло почти две тысячи человек

Так, новые случаи выявлены в 21 городе. В частности, это Екатеринбург, Артемовский, Кушва, Нижний Тагил, Красноуфимск и другие.

Кроме того, по статистике еще четыре человека являются жителями других регионов. В частности, они относятся у группе, изолированной в санатории в Камышловском районе.

Общее количество заболевших в регионе составляет 1952 человека.

При этом, отмечается, что 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии и еще 37 — в состоянии средней тяжести.

Из больниц выписано по выздоровлению еще 40 человек. Общее количество вылечившихся составляет 390.