В оперативном штабе прокомментировали информацию о том, что Серовская городская больница принимает зараженных коронавирусом тагильчан, сообщает «Уралинформбюро».

Решение о маршрутизации пациентов принимается медицинскими работниками, исходя из состояния больных, особенностей лечения и возможностей медицинских учреждений, целесообразности транспортировки пациентов и так далее, подчеркнули в оперативном штабе. Напомним, ранее стало известно, что из-за увеличения количества заразившихся, пациентов с коронавирусом начали отправлять из Нижнего Тагила в Серов. В оперштабе прокомментировали госпитализацию больных COVID-19 тагильчан в Серов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter