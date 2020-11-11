На Урале впервые с июля выявлено более 300 случаев заражения COVID-19 за сутки

Так, было зарегистрировано 306 случаев заболевания. В Екатеринбурге выявлено 170 заболевших. Остальные зараженные являются жителями 25 населенных пунктов региона.
В общей сложности с начала пандемии коронавирус был зафиксирован у 39 376 человек.
Состояние 443 человек оценивается как тяжелое, из них 303 помещены в реанимацию, в том числе 192 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, 1678 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Из больниц за сутки после выздоровления выписаны 312 человек. Всего вылечившихся насчитывается 31 513 человек.
Также подтверждено девять летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 856 человек.