В шести странах зафиксированы случаи заражения норок коронавирусом

В шести странах мира зарегистрированы случаи, когда норки заражались коронавирусом. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На данный момент заболевание у животных на фермах выявлено в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Отмечается, что в основном передача коронавируса осуществляется между людьми при близком контакте. Однако бывали случаи передачи между людьми и животными. Кроме норок, при проведении тестов инфекция была выявлена у собак, кошек, львов и тигров, утверждают в ВОЗ. По данным организации, заражение норок осуществляется через контакт с людьми. Норки могут служить резервуаром для SARS-CoV-2, передавая вирус друг другу, и представляя риск в том, что касается передачи вируса от норок человеку. Люди могут затем передавать вирус внутри человеческой популяции. Может происходить также передача от человека норкам,пояснили в ВОЗ. Эксперты полагают, что при распространении инфекции от человека к животным возможна его генетическая модификация. Она может быть выявлена посредством изучения генома. Так, в Дании, по информации ВОЗ, с июня 2020 года была зафиксировано уже 214 случаев, когда коронавирус передавался от норок людям. При этом в 12 случаях речь шла об «уникальной разновидности». Все они были выявлены в Северной Ютландии у людей разных возрастов, в том числе и детей. Восемь заболевших имели непосредственное отношение к норковым фермам, еще четверо являлись местными жителями. По информации ВОЗ, несмотря на типичную для коронавируса картину, вирус «имеет комбинацию мутаций или изменений, которые прежде не наблюдались». Специалисты на данный момент не знают, к каким последствиям могут привести эти мутации. Однако результаты исследований показывают, что именно эта разновидность вируса привела к умеренному снижению чувствительности нейтрализующих антител. Специалисты заявляют, что продолжают проводить исследования, чтобы понять, какие могут быть последствия для выявления, лечения и вакцинации. В ВОЗ обратили внимание, что факты передачи коронавируса между людьми и норками говорят о том, что требуется тщательное наблюдение за ситуацией, особенно «вокруг районов, где обнаружены такие животные резервуары (вируса — прим.ред.). Правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на фермах после выявления случаев заражения коронавирусом. Как пишет ТАСС, коронавирус уже распространился на 1139 норковых фермах Дании. Особенно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

