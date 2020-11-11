В шести странах зафиксированы случаи заражения норок коронавирусом

При этом в 12 случаях речь шла об «уникальной разновидности». Все они были выявлены в Северной Ютландии у людей разных возрастов, в том числе и детей. Восемь заболевших имели непосредственное отношение к норковым фермам, еще четверо являлись местными жителями. По информации ВОЗ, несмотря на типичную для коронавируса картину, вирус «имеет комбинацию мутаций или изменений, которые прежде не наблюдались».