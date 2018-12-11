Три детсада и одна школа в Свердловской области закрыты из-за ОРВИ

Кроме четырех учреждений, работа которых была полностью приостановлена, частично ограничена работа садика №81 и школы №31.

Сообщается, что с 3 по 9 декабря ОРВИ заболели 27,7 тысяч жителей региона. Число заболевших возросло на 5% по сравнению с показателями прошлой недели.