Три детсада и одна школа в Свердловской области закрыты из-за ОРВИ
Сегодня, 20:36Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области на карантин закрыли три детских сада и одну школу. Причиной карантина стал рост заболеваемости ОРВИ.
Кроме четырех учреждений, работа которых была полностью приостановлена, частично ограничена работа садика №81 и школы №31.
Сообщается, что с 3 по 9 декабря ОРВИ заболели 27,7 тысяч жителей региона. Число заболевших возросло на 5% по сравнению с показателями прошлой недели.
За указанный промежуток времени зарегистрировано уменьшение заболеваемости пневмонией на 10%. 840 свердловчанам был поставлен диагноз пневмония, пишут «ЕАН».
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