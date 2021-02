В екатеринбургском аэропорту Кольцово появился третий пункт тестирования на COVID-19

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге появился еще один пункт тестирования на коронавирус. Новая точка работает круглосуточно и без выходных.

Третья точка принадлежит частной медицинской организации, в то время как первые две — Центру гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Там уточнили, что анализ проводится путем забора биоматериала методом ПЦР. Результаты тестирования предоставляются в течение 24 часов. Для удобства сканированные документы отправляются на электронную почту. Их можно загрузить на Госуслуги в течение трех дней после прибытия из-за границы. Напомним, с 8 февраля в Екатеринбурге возобновлено международное авиасообщение. В ближайшие недели из Кольцово можно будет отправиться в 26 стран мира.

