В екатеринбургском аэропорту Кольцово появился третий пункт тестирования на COVID-19

Там уточнили, что анализ проводится путем забора биоматериала методом ПЦР. Результаты тестирования предоставляются в течение 24 часов. Для удобства сканированные документы отправляются на электронную почту. Их можно загрузить на Госуслуги в течение трех дней после прибытия из-за границы.