В Нижнем Тагиле на УВЗ из-за коронавируса введен особый режим

В связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой, вызванной угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)… приказываю… обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой… Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому,цитирует АН «Между строк» текст приказа.

Напомним, в Свердловской области введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Так, в Нижнем Тагиле этап Кубка мира по прыжкам с трамплина проходит без зрителей, а в Екатеринбурге матчи ХК «Урал» будут проходить при пустых трибунах.