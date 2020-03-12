Матчи ФК «Урал» в Екатеринбурге из-за коронавируса пройдут без зрителей

21 марта «Урал» сыграет с «Рубином», 5 апреля предстоит матч с «Тамбовом», а 26 апреля — с «Динамо».

В Свердловской области из-за коронавируса запрещено проведение мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Ограничение действует до конца апреля. В Нижнем Тагиле этап Кубка мира по прыжкам с трамплина также проходит без зрителей.