Матчи ФК «Урал» в Екатеринбурге из-за коронавируса пройдут без зрителей
Сегодня, 10:04СпортФото: 1Mediainvest.ru
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Домашние матчи Российской премьер-лиги футбольный клуб «Урал» проведет в Екатеринбурге без зрителей, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Екатеринбург
21 марта «Урал» сыграет с «Рубином», 5 апреля предстоит матч с «Тамбовом», а 26 апреля — с «Динамо».
В Свердловской области из-за коронавируса запрещено проведение мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Ограничение действует до конца апреля. В Нижнем Тагиле этап Кубка мира по прыжкам с трамплина также проходит без зрителей.
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