В оперштабе рассказали о ещё десятке заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:08Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ещё десять тагильчан стали «заложниками» новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
На 12 июня общее количество заболевших коронавирусом жителей Нижнего Тагила - 353 человека.
Всего в регионе - 8826 инфицированных. Новых летальных исходов не зафиксировано.
В Свердловской области начали постепенно снимать ограничительные меры из-за пандемии.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей