Лекарства от ревматоидного артрита на 70 млн закупает больница Нижнего Тагила

Лекарства от ревматоидного артрита на 70 млн закупает больница Нижнего Тагила
Лекарства от ревматоидного артрита на 70 млн закупает больница Нижнего Тагила
Сегодня, 11:46Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Инфекционная больница Нижнего Тагила закупает 1,5 тысячи флаконов препарата «Олокизумаб» на общую сумму 70,4 миллиона рублей.

Открытый аукцион в электронной форме на поставку лекарственного препарата «Олокизумаб"объявило ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница город Нижний Тагил».

Начальная сумма контракта — 70,4 миллиона рублей.

На эти средства больница закупает 1 500 флаконов раствора для подкожного введения дозировкой 160 мг/мл, 0,4 мл.

По условиям договора, подрядчик должен поставить лекарства партиями по заявкам больницы до 31 декабря 2021 года.

Напомним, лекарственные препараты — порошки и растворы на сумму свыше 27 миллионов закупает ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница Нижнего Тагила».

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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