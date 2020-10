Екатеринбуржцы пожаловались на длинные очереди в поликлинике

В Екатеринбурге в поликлинике 14-й больницы сегодня образовалась очередь из 60 человек, сообщает Е1.

По словам местной жительницы, она три часа стояла в очереди и прошла лишь половину. Спустя три часа мне удалось зайти вовнутрь, тут еще столько же больных. И если на улице как-то удавалось соблюдать дистанцию, то в здании можно только посмеяться над этим, подчеркнула пациентка. Также она добавила, что на дом к больным ОРВИ врачи не приходят, отправляя в поликлинику. Лишь во время приема терапевт определяет, давать направление человеку на анализ COVID-19 или нет. В горздраве тоже дали комментарий касательно сложившейся ситуации и сказали, что медики не справляются с потоком пациентов, да и площади поликлиники не рассчитана на то, чтобы вмещать такое количество больных. Напомним, Свердловским больницам выделят гранты на обследование контактных с больными COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

