В Нижнем Тагиле количество зараженных коронавирусом за все время пандемии составило 2003 человека, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За сутки с 11 по 12 октября было выявлено девять новых случаев заболевания. В Свердловской области второй день подряд оперативный штаб подтверждает более двухсот случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших составляет 31,3 тысячи человек. Из них 23,3 тысячи пациентов выздоровели, еще 655 — скончались. В Свердловской области снова подтверждено более двух сотен случаев COVID-19 за сутки

