Питьевая вода в Черноисточинском гидроузле признана некачественной из-за марганца

Питьевая вода в Черноисточинском гидроузле признана некачественной из-за марганца

Сегодня, 11:03Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле с 7 сентября по 2 октября в отношении ООО «Водоканал-НТ» проходила проверка Роспотребнадзора в части соблюдения требований санитарного законодательства. В результате вода в Черноисточинском гидроузле была признана несоответствующей качеству из-за превышения марганца.

Так, согласно отчету компании за 2019 год, вода признана несоответствующей качеству по органолептическим показателям (мутность — 0,5% и цветность — 0,5%), а также по неорганическим показателям, таким как железо (0,5%) и марганец (9%). С января по октябрь 2020 года не соответствует нормативам показатель марганца. Он составил 7,8%.

Кроме того, централизованное водоснабжение организовано из поверхностного источника, на который у «Водоканала» не имеется санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования.

В результате директору компании Вячеславу Тарану было выдано предписание об устранении до 25 мая 2021 года.

Напомним, в рамках той же проверки некачественной была признана вода в Верхне-Выйском гидроузле. Согласно отчетности за 2019 год, несоответствующими нормам являются органолептические показатели — цветность (11,1%), окисляемость пермангантная (99,8%). Согласно данным за январь–октябрь 2020 года, вода не соответствует нормативу по показателю окисляемость пермангантная. Также централизованное водоснабжение организовано из поверхностного источника, на который отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного использования.

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