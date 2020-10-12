Питьевая вода в Черноисточинском гидроузле признана некачественной из-за марганца

Напомним, в рамках той же проверки некачественной была признана вода в Верхне-Выйском гидроузле. Согласно отчетности за 2019 год, несоответствующими нормам являются органолептические показатели — цветность (11,1%), окисляемость пермангантная (99,8%). Согласно данным за январь–октябрь 2020 года, вода не соответствует нормативу по показателю окисляемость пермангантная. Также централизованное водоснабжение организовано из поверхностного источника, на который отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного использования.