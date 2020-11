Свердловские медики опасаются снижения выплат за работу с «ковидными» пациентами

В Свердловской области врачи опасаются, что, в связи со вступлением в силу новых правил по начислению выплат медикам, работающим с «коронавирусными» пациентами, зарплаты упадут.

Раньше платили за сам факт контакта с коронавирусом, сейчас — за время нахождения в «красной зоне». Чтобы заработать столько же, сколько раньше, нужно работать почти в два раза больше,процитировали слова инсайдера URA.RU. Другой источник заметил, что выплаты будут начисляться из фонда социального страхования, это значит, что, во время начисления отпускных, доплаты учитываться не будут. А теперь медики будут получать только отпускные со своей основной зарплаты и областной надбавки, если ее сохранят. Основная проблема ждет скорую и поликлиники, подчеркнул медик. Начальник областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, который частично переоборудовали доя лечения пациентов с COVID-19, Олег Забродин отметил, что прошло недостаточно времени, чтобы судить о применении проставления. Забродин предположил, что, учитывая важность работы медиков, ухудшать их положение никто не станет. Напомним, в начале ноября сотрудница медсанчасти одной из колоний в Екатеринбурге рассказала, что несколько месяцев медикам не выплачивают доплаты за работу с коронавирусом. Она утверждает, что им задерживают выплату около 150 тысяч рублей. Медики екатеринбургской колонии пожаловались на задержку выплаты «ковидных» денег

