Свердловские медики опасаются снижения выплат за работу с «ковидными» пациентами

Свердловские медики опасаются снижения выплат за работу с «ковидными» пациентами

Сегодня, 21:32Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области врачи опасаются, что, в связи со вступлением в силу новых правил по начислению выплат медикам, работающим с «коронавирусными» пациентами, зарплаты упадут.

Раньше платили за сам факт контакта с коронавирусом, сейчас — за время нахождения в «красной зоне». Чтобы заработать столько же, сколько раньше, нужно работать почти в два раза больше,процитировали слова инсайдера URA.RU.

Другой источник заметил, что выплаты будут начисляться из фонда социального страхования, это значит, что, во время начисления отпускных, доплаты учитываться не будут.

А теперь медики будут получать только отпускные со своей основной зарплаты и областной надбавки, если ее сохранят. Основная проблема ждет скорую и поликлиники, подчеркнул медик.

Начальник областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, который частично переоборудовали доя лечения пациентов с COVID-19, Олег Забродин отметил, что прошло недостаточно времени, чтобы судить о применении проставления. Забродин предположил, что, учитывая важность работы медиков, ухудшать их положение никто не станет.

Напомним, в начале ноября сотрудница медсанчасти одной из колоний в Екатеринбурге рассказала, что несколько месяцев медикам не выплачивают доплаты за работу с коронавирусом. Она утверждает, что им задерживают выплату около 150 тысяч рублей.

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