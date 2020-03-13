В Свердловской области на карантине из-за коронавируса находятся 382 человека
Сегодня, 11:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки число находящихся на карантине из-за коронавируса граждан увеличилось на 22 человека. Сейчас под наблюдение помещены 382 пациента, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Среди находящихся на карантине 42 гражданина Китая, семь человек из Южной Кореи и 10 итальянцев. Граждане с подозрением на коронавирус изолируются на две недели. В первый и 10-й день у них берутся соответствующие анализы.
С января этого года из стационаров выписаны 53 пациента, попавшие под наблюдение после возвращения из стран, где зафиксировано большое количество заболевших пневмонией нового типа.
Напомним, в Свердловской области отменены ряд массовых мероприятий, а руководителям предприятий рекомендовано вести контроль за здоровьем сотрудников.
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