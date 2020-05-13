В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 60 человек

Таким образом, общее количество заболевших в городе составляет 61 человек.

По выздоровлению из больниц выписаны 13 пациентов. На данный момент показатель сохраняется на этом уровне несколько дней.

Кроме того, в городе не зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса.