В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 60 человек
Сегодня, 13:04Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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За период с 12 по 13 мая в Нижнем Тагиле было выявлено три случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Таким образом, общее количество заболевших в городе составляет 61 человек.
По выздоровлению из больниц выписаны 13 пациентов. На данный момент показатель сохраняется на этом уровне несколько дней.
Кроме того, в городе не зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса.
За сутки новые заболевшие выявлены еще в 17 городах региона. В общей сложности насчитывается 135 случаев заболевания. Всего в Свердловской области почти три тысячи человек заражены коронавирусом.
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