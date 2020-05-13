В Свердловской области число заболевших COVID-19 достигло почти три тысячи человек
За период с 12 по 13 мая в Свердловской области было подтверждено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Так, общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 2293 человека.
Новые случаи выявлены в 18 населенных пунктах региона. Среди них Екатеринбург, Алапаевск и Алапаевскоий район, Асбест, Верхняя Пышма, Ирбит, Камышлов, Кушва, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Новая Ляля, Новоуральск, Первоуральск, Ревда, Реж, Красноуфимск, Тугулымский городской округ. Также 26 новых случаев подтверждены в Верхотурье.
Кроме того, в статистике учитывается три случая заражения жителей других регионов России.
За сутки из больниц было выписано 45 пациентов. Их общее число достигло 534 человек.
Также в оперштабе отмечается, что состояние 13 пациентов расценивается как тяжелое, еще у 68 состояние средней тяжести.
Новых летальных случаев в регионе не выявлено. Количество скончавшихся по-прежнему составляет. пациентов.
В России, по последним данным, подтверждено более 10 тысяч случаев заболевания. Общее число достигло более 242 тысяч человек. При этом, страна вышла на второе место по заболеваемости коронавирусом.