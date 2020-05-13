В Свердловской области число заболевших COVID-19 достигло почти три тысячи человек

Так, общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 2293 человека.

Новые случаи выявлены в 18 населенных пунктах региона. Среди них Екатеринбург, Алапаевск и Алапаевскоий район, Асбест, Верхняя Пышма, Ирбит, Камышлов, Кушва, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Новая Ляля, Новоуральск, Первоуральск, Ревда, Реж, Красноуфимск, Тугулымский городской округ. Также 26 новых случаев подтверждены в Верхотурье.

Кроме того, в статистике учитывается три случая заражения жителей других регионов России.

За сутки из больниц было выписано 45 пациентов. Их общее число достигло 534 человек.

Также в оперштабе отмечается, что состояние 13 пациентов расценивается как тяжелое, еще у 68 состояние средней тяжести.

Новых летальных случаев в регионе не выявлено. Количество скончавшихся по-прежнему составляет. пациентов.