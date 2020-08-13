В Нижнем Тагиле стационары детской больницы вернулись к «докоронавирусному» графику

Поликлиники будут выводиться в штатный режим постепенно, информация будет появляться в том числе на сайте больницы. Нам нужно будет провести дезинфекцию поликлиник и стационаров, также еще действует масочный режим. Как только карантин снимется, будем принимать всех в плановом режиме: и педиатры, и вакцинация, и регулярные осмотры специалистами, рассказал Дмитрий Клейменов.