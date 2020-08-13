В Нижнем Тагиле стационары детской больницы вернулись к «докоронавирусному» графику

В Нижнем Тагиле стационары детской больницы вернулись к «докоронавирусному» графику

Сегодня, 16:23Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Юные пациенты смогут получить плановую медицинскую помощь в стационарах Нижнего Тагила уже с понедельника, 17 августа, сообщают в Детской городской больнице.

После длительных ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции в Детской городской больнице Нижнего Тагила возобновлены приемы пациентов узкими специалистами.

С понедельника стационары вернутся в плановую работу. Будет восстановлен объем пациентов, начнется плановая реабилитация и госпитализация пациентов, будет функционировать лор-отделение, которое было закрыто,рассказал TagilCity.ru главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Также в приоритете у медиков сейчас дети, которые родились во время карантина. К ним на дом приходят специалисты для проведения осмотров, поскольку после выписки из роддома эти пациенты не посещали медкомиссию из-за пандемии.

Прием в детских поликлиниках Нижнего Тагила пока по-прежнему не ведется. К этому еще не располагает эпидемиологическая ситуация в городе: ежедневно в Нижнем Тагиле выявляются около десяти случаев заболевания COVID-19.

Поликлиники будут выводиться в штатный режим постепенно, информация будет появляться в том числе на сайте больницы. Нам нужно будет провести дезинфекцию поликлиник и стационаров, также еще действует масочный режим. Как только карантин снимется, будем принимать всех в плановом режиме: и педиатры, и вакцинация, и регулярные осмотры специалистами, рассказал Дмитрий Клейменов.

Ограничения в работе медучреждений в регионе начались в связи с пандемией еще весной, в течение нескольких месяцев тагильчане всех возрастов были вынуждены обходиться без плановых приемов врачами, а также откладывались операции и другие медицинские манипуляции. 12 августа Минздрав Свердловской области включил Нижний Тагил в число городов, где часть медучреждений возвращается к стандартному режиму работы.

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