На 8 миллионов оштрафовал Роспотребнадзор школы и садики в Свердловской области

На 8 миллионов оштрафовал Роспотребнадзор школы и садики в Свердловской области
На 8 миллионов оштрафовал Роспотребнадзор школы и садики в Свердловской области
Сегодня, 11:41Здоровье и экологияФото: 1МI
На 8 миллионов рублей оштрафованы детские сады и школы за некачественное питание детей и нарушения при медосмотрах в Свердловской области.

В 2021 году нарушения по питанию и медосмотру выявлены Роспротребнадзором Свердловской области в 1 124-х образовательных и дошкольных учреждениях региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Чаще всего выявляются нарушения качества продуктов, полуфабрикатов и сырья, а также несоблюдение технологии приготовления.

Отмечены нарушения при прохождении медосмотров, вакцинации, гигиеническом воспитании.

На школы Свердловской области наложено штрафов на сумму в 4,6 миллиона рублей, на детские сады на 3, 63 миллиона.

Напомним, более двухсот школьных классов Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение из-за увеличивающихся случаев заболевания коронавирусом.

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