На 8 миллионов оштрафовал Роспотребнадзор школы и садики в Свердловской области

В 2021 году нарушения по питанию и медосмотру выявлены Роспротребнадзором Свердловской области в 1 124-х образовательных и дошкольных учреждениях региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Чаще всего выявляются нарушения качества продуктов, полуфабрикатов и сырья, а также несоблюдение технологии приготовления.
Отмечены нарушения при прохождении медосмотров, вакцинации, гигиеническом воспитании.
На школы Свердловской области наложено штрафов на сумму в 4,6 миллиона рублей, на детские сады на 3, 63 миллиона.
Напомним, более двухсот школьных классов Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение из-за увеличивающихся случаев заболевания коронавирусом.