На 8 миллионов оштрафовал Роспотребнадзор школы и садики в Свердловской области

На 8 миллионов рублей оштрафованы детские сады и школы за некачественное питание детей и нарушения при медосмотрах в Свердловской области.

В 2021 году нарушения по питанию и медосмотру выявлены Роспротребнадзором Свердловской области в 1 124-х образовательных и дошкольных учреждениях региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Чаще всего выявляются нарушения качества продуктов, полуфабрикатов и сырья, а также несоблюдение технологии приготовления. Отмечены нарушения при прохождении медосмотров, вакцинации, гигиеническом воспитании. На школы Свердловской области наложено штрафов на сумму в 4,6 миллиона рублей, на детские сады на 3, 63 миллиона. Напомним, более двухсот школьных классов Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение из-за увеличивающихся случаев заболевания коронавирусом. Более 200 школьных классов в Екатеринбурге вернулись на дистант из-за COVID-19

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