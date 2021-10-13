Уральский эпидемиолог рассказал о проценте привитых против COVID-19 в регионе

Главный уральский эпидемиолог Соловьев рассказал, сколько сейчас привито на Урале, и сколько еще необходимо для создания безопасного барьера.

В Свердловской области сейчас привито 28% населения, хотя для создания безопасного барьера необходимо 60%, сообщил на своей пресс-конференции главный эпидемиолог Урала Александр Соловьев. Количество желающих привиться от коронавируса уральцев значительно снизилось. Всего по области прививку получили 35% взрослого населения (при необходимых 80%). Вакцины по области хватает, за сутки прививаются порядка 1500-1700 человек,рассказал специалист. Чаще всего в Свердловской области заболевают пожилые люди, а также уральцы в возрасте от 19 до 29 лет, самое тяжелое течение болезни наблюдается в возрастной группе старше 60-ти лет, отметил Соловьев. Врач также рассказал, что свободных коек для лечения коронавируса сейчас хватает, в больницах их количество составляет порядка 13%. За сутки с 11 по 12 октября число выписанных пациентов, вылечившихся от COVID19, впервые превысило количество госпитализированных. Напомним, с 25 октября 2021 года в Свердловской области вводится режим проверки QR-кодов для чиновников и муниципальных служащих, а с 8 ноября коды станут обязательны для некоторых заведений региона. Указ о введении QR-кодов подписал губернатор Свердловской области

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