Уральский эпидемиолог рассказал о проценте привитых против COVID-19 в регионе

Уральский эпидемиолог рассказал о проценте привитых против COVID-19 в регионе
Уральский эпидемиолог рассказал о проценте привитых против COVID-19 в регионе
Сегодня, 08:59Здоровье и экологияФото: 1МI
Главный уральский эпидемиолог Соловьев рассказал, сколько сейчас привито на Урале, и сколько еще необходимо для создания безопасного барьера.

В Свердловской области сейчас привито 28% населения, хотя для создания безопасного барьера необходимо 60%, сообщил на своей пресс-конференции главный эпидемиолог Урала Александр Соловьев.

Количество желающих привиться от коронавируса уральцев значительно снизилось. Всего по области прививку получили 35% взрослого населения (при необходимых 80%). Вакцины по области хватает, за сутки прививаются порядка 1500-1700 человек,рассказал специалист.

Чаще всего в Свердловской области заболевают пожилые люди, а также уральцы в возрасте от 19 до 29 лет, самое тяжелое течение болезни наблюдается в возрастной группе старше 60-ти лет, отметил Соловьев.

Врач также рассказал, что свободных коек для лечения коронавируса сейчас хватает, в больницах их количество составляет порядка 13%. За сутки с 11 по 12 октября число выписанных пациентов, вылечившихся от COVID19, впервые превысило количество госпитализированных.

Напомним, с 25 октября 2021 года в Свердловской области вводится режим проверки QR-кодов для чиновников и муниципальных служащих, а с 8 ноября коды станут обязательны для некоторых заведений региона.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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