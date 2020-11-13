В Свердловской области началась выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом

В Свердловской области началась выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Сегодня, 17:53Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области с 13 ноября начинается выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Об этом заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

На эти цели было выделено 162,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Большинство необходимых препаратов уже приобретено.

Куйвашев отметил, что в больницах региона уже имеется запас препаратов для лечения пневмонии на два месяца. Кроме того, интерферонов и противовирусных хватит на один месяц.

Напомним, что губернатор также рассказал о том, что ведется работа с представителями аптек и производителей лекарств по поводу нехватки лекарств в аптеках. Он заявил, что по основным позициям поставки ожидаются уже на следующей неделе.

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