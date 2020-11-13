В Свердловской области началась выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом

На эти цели было выделено 162,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Большинство необходимых препаратов уже приобретено.
Куйвашев отметил, что в больницах региона уже имеется запас препаратов для лечения пневмонии на два месяца. Кроме того, интерферонов и противовирусных хватит на один месяц.
Напомним, что губернатор также рассказал о том, что ведется работа с представителями аптек и производителей лекарств по поводу нехватки лекарств в аптеках. Он заявил, что по основным позициям поставки ожидаются уже на следующей неделе.