Свердловские онкологи провели 200-ю пересадку костного мозга
Сегодня, 17:59Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сотрудники Свердловского центра детской онкологии и гематологии провели двухсотую пересадку костного мозга от неродственного донора.
Операция была проведена юному свердловчанину. Необходимые для пересадки клетки были доставлены в медучреждение по системе HLA от донора из Польши.
Трансплантация стала возможна из-за сотрудничества детского онкоцентра с Фондом Стефана Морша (Биркенфельд), который является одним из крупнейших европейских Регистров костного мозга.
В Свердловском детском онкоцентре первая операция была проведена в 2006 году. В настоящий момент эффективность трансплантации, которая осуществляется в медучреждении, сопоставима с международным уровнем и равняется 64%. В 2018 году было проведено 37 пересадок, сообщает департамент информполитики региона.
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