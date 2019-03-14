Свердловские онкологи провели 200-ю пересадку костного мозга

Операция была проведена юному свердловчанину. Необходимые для пересадки клетки были доставлены в медучреждение по системе HLA от донора из Польши.

В Свердловском детском онкоцентре первая операция была проведена в 2006 году. В настоящий момент эффективность трансплантации, которая осуществляется в медучреждении, сопоставима с международным уровнем и равняется 64%. В 2018 году было проведено 37 пересадок, сообщает департамент информполитики региона.