В Свердловской области за сутки подтвердили 64 случая заражения коронавирусом

В общей сложности количество зараженных составляет 2362 человека. При этом, зафиксирован один летальный случай. Так, число скончавшихся достигло четырех человек.

Новые зараженные находятся в Екатеринбурге, Арамиле, Артемовском, Березовском, Верхотурье, Камышлове, Красноуральске, Невьянске, Новоуральске, Полевском, Реже, Североуральске, Сысерти, Талице. Кроме того, в статистику внесены два случая заражения у жителей других регионов. Это изолированные рабочие на территории Камышловского района.

Также сообщается, что из больниц по выздоровлению было выписано 40 пациентов. Общее количество излечившихся составляет 574 человека.

Отмечается, что 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще у 49 состояние расценивается как средней тяжести.