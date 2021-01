В Нижнем Тагиле шесть медицинских учреждений будут принимать жителей для вакцинации от коронавируса. Приказ опубликован на сайте Минздрава.

В список вошли 77 учреждений Свердловской области. В Нижнем Тагиле ставить прививку гражданам будут: Демидовская горбольница на улице Горошникова, 37;

Городская больница №1 на улице Максарева, 5;

Городская больница №4 в Больничном городке НТМК на Тагилстрое;

Городская поликлиника №3 на Липовом тракте, 30а;

Городская поликлиника №4 на улице Новострой, 24;

Горноуральская районная поликлиника на проспекте Строителей, 26. Напомним, Демидовская ГБ в Нижнем Тагиле открыла онлайн-регистрацию на прививку от коронавируса. ГБ № 1 планирует открыть интернет-регистрацию на следующей неделе. Где в Нижнем Тагиле можно записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter