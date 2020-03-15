Российским школам рекомендуют перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса
Министерство просвещения России рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение в качестве превентивной меры по предупреждению распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Рекомендации были разосланы министерством в каждый регион страны.
По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в отдельных регионах уже есть опыт перевода на онлайн-обучение. Теперь его планируется использовать и в других. Такие меры принимаются для защиты здоровья населения.
Кроме того, ведомством были разосланы рекомендации Роспотребнадзора об усилении эпидемиологического контроля. В частности, поручено проводить своевременные дезинфекционные мероприятия, контролировать графики уборки и проветривания помещений.
Если на территории школ остановлено обучение, то работа должна выстраиваться без ущерба общему образовательному процессу.
Ранее власти Москвы и Московской области ввели режим свободного посещения школ на фоне распространения коронавируса.
Напомним, ВОЗ объявил коронавирусную инфекцию пандемией. На данный момент по всему миру насчитывается более 145 тысяч заболевших, 5,5 тысяч из них скончались.