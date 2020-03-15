Российским школам рекомендуют перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

Рекомендации были разосланы министерством в каждый регион страны.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в отдельных регионах уже есть опыт перевода на онлайн-обучение. Теперь его планируется использовать и в других. Такие меры принимаются для защиты здоровья населения.

Кроме того, ведомством были разосланы рекомендации Роспотребнадзора об усилении эпидемиологического контроля. В частности, поручено проводить своевременные дезинфекционные мероприятия, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

Если на территории школ остановлено обучение, то работа должна выстраиваться без ущерба общему образовательному процессу.

Ранее власти Москвы и Московской области ввели режим свободного посещения школ на фоне распространения коронавируса.