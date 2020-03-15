В Нижнем Тагиле 90 человек прошли проверку на наличие коронавируса

За прошлую неделю в Нижнем Тагиле зарегистрировано 2590 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 34% меньше, чем за предыдущую неделю. На данный момент показатели не превышают допустимых.

Кроме того, у 90 человек была диагностирована пневмония. У каждого заболевшего были взяты анализы на коронавирус. На данный момент ни одного случая не подтверждено.

По мнению медиков, исключать вероятность появления коронавируса в Нижнем Тагиле не стоит. Источником заболевания могут стать граждане, прибывшие из других стран, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация, а также любой контактировавший с ним человек.

По поручению губернатора региона Евгения Куйвашева с 13 марта в Свердловской области заработала «горячая линия» по коронавирусу. Каждый может позвонить по телефону 112 и получить консультацию специалистов.