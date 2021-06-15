Рост числа больных COVID-19 наблюдается в Москве

На 70 процентов увеличилось поступление тяжелобольных пациентов с коронавирусом в больницы Москвы. Более 22 тысяч пациентов приняли врачи коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 имени Филатова за четыре месяца работы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве значительно больше. С 14 июня отмечается рост обратившихся за медицинской помощью, у которых диагностируется COVID-19, сообщает Лента.ру. Сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года,сказал мэр столицы Сергей Собянин во время посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 имени Филатова. По словам главного врача клиники Валерия Вечорко, за четыре месяца работы в «обычном режиме» врачи приняли более 22 тысяч пациентов. Вакцинация напрямую влияет на скорость борьбы с пандемией, заявляет он. Во время длинных выходных жителям и гостям столицы мэр рекомендует ограничить контакты с окружающими, чтобы не допускать распространения заражений коронавирусом. Напомним, по сообщению оперштаба Свердловской области 42 новых случая коронавируса зафиксировано в Нижнем Тагиле с 14 по 15 июня. 42 случая COVID-19 выявлено за сутки в Нижнем Тагиле

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