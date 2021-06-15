Осталось 35% коечного фонда: заболеваемость COVID-19 растет в Свердловской области

Свыше 3 тысяч коек для пациентов с коронавирусом развернуто в Свердловской области, из них свободными остались около трети.

За последние две недели на Среднем Урале зарегистрирован рост новых случаев заболевания COVID-19, в связи с чем в регионе развернуто свыше 3,1 тысячи коек для ковидных пациентов. Из них свободны на сегодняшний день около 1,1 тысячи, что составляет чуть больше 35% от общего коечного фонда, сообщает Znak со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Ежедневно фиксируется свыше 100 новых случаев заболевания. Общее количество зараженных в Свердловской области приблизилось к отметке в 91 тысячу человек. Напомним, в связи с увеличением количества заразившихся за последнюю неделю для лечения заболевших COVID-19 в Свердловской области поставили 708 дополнительных коек. В региональном оперштабе отметили, что недостатка мест для заболевших коронавирусом сейчас нет. Под борьбу с COVID-19 подготовили более 700 коек в Свердловской области

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