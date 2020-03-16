Школы и детсады Екатеринбурга закрывают на карантин из-за коронавируса

Данное решение было принято сегодня на совещании в мэрии, и о его прекращении будет объявлено особым распоряжением.

Кроме того, на карантин будут закрыты все дошкольные учреждения города. Что касается высших учебных заведений, данное решение приняли только Уральский федеральный университет и Уральский государственный горный университет.