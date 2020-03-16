Школы и детсады Екатеринбурга закрывают на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 15:44Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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С 17 марта из-за угрозы коронавируса школы Екатеринбурга переходят на дистанционное обучение, сообщает РИА «Новый день». Ранее это уже практиковалось в период возникновения эпидемии свиного гриппа. Уроки проводились в онлайн режиме.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Данное решение было принято сегодня на совещании в мэрии, и о его прекращении будет объявлено особым распоряжением.
Кроме того, на карантин будут закрыты все дошкольные учреждения города. Что касается высших учебных заведений, данное решение приняли только Уральский федеральный университет и Уральский государственный горный университет.
Со вчерашнего дня в России зарегистрировано четыре новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, общее количество заразившихся увеличилось с 59 до 63 человек. Из них 60 человек — россияне. Кроме того, среди заболевших двое китайцев и один гражданин Италии.
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