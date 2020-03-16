Свердловская область из-за коронавируса готовится к закрытию торговых центров

В ведомстве отметили, что сейчас сотрудникам ТЦ выданы рекомендации о соблюдении санитарных норм и ношении медицинских масок.

В настоящий момент рассматриваются различные варианты развития событий, вплоть до закрытия больших торговых центров, как это было сделано в Европе. Однако такое решение может быть принято в случае появления в регионе существенного числа заразившихся. Пока в Свердловской области случаев коронавируса не зафиксировано.