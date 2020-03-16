Свердловская область из-за коронавируса готовится к закрытию торговых центров
Сегодня, 15:35Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за пандемии коронавируса в Свердловской области могут закрыть крупные торговые центры, сообщает Ура.ру со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.
Сюжеты: Коронавирус
В ведомстве отметили, что сейчас сотрудникам ТЦ выданы рекомендации о соблюдении санитарных норм и ношении медицинских масок.
В настоящий момент рассматриваются различные варианты развития событий, вплоть до закрытия больших торговых центров, как это было сделано в Европе. Однако такое решение может быть принято в случае появления в регионе существенного числа заразившихся. Пока в Свердловской области случаев коронавируса не зафиксировано.
Напомним, в Нижнем Тагиле на карантин уходят учреждения среднего профессионального образования. Школы и детсады пока закрывать не планируют. При этом отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей