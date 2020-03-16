В Тагиле пока не планируют отменять из-за коронавируса занятия в школах и вузах
Сегодня, 13:27Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Школы и вузы в Нижнем Тагиле продолжают работу в штатном режиме. Распоряжений от Минпросвещения о переводе учащихся на дистанционное обучение из-за коронавируса пока не поступало, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Как сообщила изданию начальник городского управления образования Татьяна Удинцева, планируется наблюдение за санэпидобстановкой. С 23 марта дети идут на каникулы. Учебный процесс может быть скорректировано после соответствующих рекомендаций от Минпросвещения или Роспотребнадзора. Пока таковых не поступало.
Напомним, ранее стало известно, что московские школы переходят на домашнее обучение. В Екатеринбурге дистанционно начинают обучаться студенты УрФУ. Кроме того, из-за коронавируса в России отменяются массовые мероприятия. По последним данным, в стране зарегистрировано более 60 случаев заражения.
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