В Тагиле пока не планируют отменять из-за коронавируса занятия в школах и вузах

Как сообщила изданию начальник городского управления образования Татьяна Удинцева, планируется наблюдение за санэпидобстановкой. С 23 марта дети идут на каникулы. Учебный процесс может быть скорректировано после соответствующих рекомендаций от Минпросвещения или Роспотребнадзора. Пока таковых не поступало.