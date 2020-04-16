За сутки в Нижнем Тагиле проведено 170 иследований анализов на COVID-19

Общее число исследований на COVID-19 за все время работы лабораторий — 5 260, обследовано 4 970 человек.

Напомним, по данным на 16 февраля, в Свердловской области 111 заболевших коронавирусом. За последние сутки шесть новых случаев в Екатеринбурге, Каменском районе и Красноуфимске. В Нижнем Тагиле новых случаев заражения нет, количество заболевших остается прежним — пять человек.