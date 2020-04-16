За сутки в Нижнем Тагиле проведено 170 иследований анализов на COVID-19
Сегодня, 15:28Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За прошедшие сутки две лаборатории в Нижнем Тагиле провели 170 исследований анализов на коронавирус, всего обследовано 156 человек, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Общее число исследований на COVID-19 за все время работы лабораторий — 5 260, обследовано 4 970 человек.
Напомним, по данным на 16 февраля, в Свердловской области 111 заболевших коронавирусом. За последние сутки шесть новых случаев в Екатеринбурге, Каменском районе и Красноуфимске. В Нижнем Тагиле новых случаев заражения нет, количество заболевших остается прежним — пять человек.
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