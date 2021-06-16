Введение обязательной вакцинации не планируется в Свердловской области

На данный момент в Свердловской области по аналогии с Москвой не планируется вводить обязательное вакцинирование всех работников, которые контактируют с людьми.

Это связано с тем, что ситуация в столице страны и на Среднем Урале отличаются. Об этом заявил главный врач Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских, сообщает Е1. Будем ли мы это вводить — пока нет,отметил Козловских. Однако он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса является сейчас единственным путем борьбы с пандемией. Напомним, 16 июня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале обязательной вакцинации всех государственных служащих и работников сферы услуг столицы. Это объясняется тем, что в Москве произошел 80-процентный скачок заболеваемости COVID-19. Собянин поручил вакцинировать часть работников столицы от COVID-19

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