«Почти сутки»: тагильчане пожаловались на долгое ожидание приема в ЦГБ № 1

По словам тагильчанки Ольги, она сидит вместе с 80-летней бабушкой почти сутки в ожидании приема. Девушка рассказала, что у бабушки четыре дня болел бок, в результате чего была вызвана скора. УЗИ показало, что у пенсионерки в почках большие камни, нужна срочная операция.

Оставили её в приёмном покое в халате и тапочках. Здесь же, рядом с нами, сейчас сидят люди с положительным тестом на ковид. Кто-то на каталке в тяжёлом состоянии лежит, а скорые всё привозят и привозят новых больных. Три женщины уже потеряли сознание, они вообще одни сюда приехали, рассказывает девушка.

По ее словам, КТ проводится только через два-три часа, а запускают от пяти до десяти человек.

В пресс-службе медицинского учреждения подтвердили, что нагрузка на больницу выросла. Врачи стараются сделать все возможное, но они не могут принимать пациентов быстрее.

В настоящее время наблюдается значительное увеличение обращений в больницу. Чего не было ранее. Также хочется отметить, что в общественных местах, магазинах, общественном транспорте граждане повсеместно нарушают масочный режим. Не соблюдают социальную дистанцию, что и ведёт к росту заболеваемости, рассказали изданию в ЦГБ № 1.