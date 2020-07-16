В России число заболевших коронавирусом превысило 750 тысяч человек
Сегодня, 12:40Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки с 14 по 15 июля в России было подтверждено 6428 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заболевших инфекцией составляет 752 797 человек, из них вылечились 531 692 пациента.
За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 8 443 человека.
Кроме того, зарегистрированы новые летальные случаи. Количество скончавшихся за сутки составляет 167 человек, в том числе четыре случая зарегистрировано в Свердловской области. Всего от инфекции скончались 11 937 человек.
Согласно информации Роспотребнадзора, за сутки проведено 298 тысяч тестов на выявление инфекции, а также под наблюдением врачей остаются более 273 тысяч россиян.
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