В России число заболевших коронавирусом превысило 750 тысяч человек

Общее число заболевших инфекцией составляет 752 797 человек, из них вылечились 531 692 пациента.

За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 8 443 человека.

Кроме того, зарегистрированы новые летальные случаи. Количество скончавшихся за сутки составляет 167 человек, в том числе четыре случая зарегистрировано в Свердловской области. Всего от инфекции скончались 11 937 человек.